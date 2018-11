Nicklas Bendtner hylder sin norske klub, der søndag vandt mesterskabet efter en problemfyldt sæson.

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner kan kalde sig dobbelt norsk mester, efter at han søndag var med til at vinde sin anden guldmedalje med Rosenborg.

Og danskeren er klar til at tage endnu et år i Trondheim-klubben, som han har spillet for siden marts 2017.

- Rosenborg har en speciel plads i mit hjerte, og jeg regner med, at jeg er her i næste sæson, siger Bendtner.

Guldet blev sikret med søndagens 1-0-sejr over Start i Kristiansand, som betyder, at Rosenborg ikke kan indhentes, uanset hvordan det går i sidste spillerunde.

Norske medier er dog ikke specielt imponerede af den aktuelle udgave af Rosenborg, der vurderes som svagere end sidste sæsons mesterhold.

Der har da også været en del uro undervejs med fyringen af cheftræner Kåre Ingebrigtsen og Bendtners voldssag som de mest markante. Alligevel formåede klubben at vinde sit 26. mesterskab.

- Det viser, hvad Rosenborg står for. Da jeg skrev under med klubben, sagde de, at sammenhold, klubfølelse, og at man tager sig af hinanden, var nogle af de værdier, de havde. Det har vi vist hele sæsonen.

- Vi har haft mange skader, og vi har haft mange ting uden for banen, men det har ikke slået os ud af kurs. Vi har stået sammen, så jeg synes, at det, vi har vist i år, har været rigtig stort, siger Nicklas Bendtner.

Rosenborg kan få yderligere grund til at juble i denne sæson. Holdet er kvalificeret til pokalfinalen, hvor holdet møder Strømsgodset 2. december.

