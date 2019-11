Det har været hudløst ærligt og har i overskrifterne handlet om blandt andet utroskab, ufrivilligt håndjob fra en mandlig ven og stikpiller til Jon Dahl Tomasson og Viktor Fischer.

Ikke ting, som man nødvendigvis deler med alle og enhver. Men skulle man gå og tro, at Nicklas Bendtner har siddet og holdt sig lidt for øjnene ved udgivelsen af sin nye bog, kan man godt tro om. Tværtimod.

Tirsdag udkom Nicklas Bendtners og forfatter Rune Skyum-Nielsens ‘Begge sider’, og samme formiddag trillede en bil ind på FC Københavns træningsanlæg ‘10’eren’ på Frederiksberg. Med en kasse fyldt med bøger.

De var til Nicklas Bendtner, men ikke til FCK-angriberens egen bogreol hjemme på H.C. Andersens Boulevard. Han har allerede læst bogen og er blevet så glad for den, at den skulle deles ud.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Derfor tog den 31-årige angriber de 20-30 bøger med i omklædningsrummet og delte ud til holdkammeraterne fra FC København.

Det skulle angiveligt have medført god stemning på Jens Jessens Vej, og holdkammeraterne er ikke de eneste, der tirsdag vil få mulighed for at læse om et bare 31 år langt liv med adskillige gange så mange højdepunkter og lavpunkter, som de fleste mennesker når at opleve i en hel levetid.

For der var allerede inden udgivelsen solgt så mange bøger i forsalg, at ‘Nicklas Bendtner - Begge sider’ lå på de forskellige boghandleres bestsellerlister.

Derfor vil massevis af danskere nu kunne få et indblik i Nicklas Bendtners liv på fodboldbanen, på dansegulvene, på Amager, på lagnerne og på motorvejene.