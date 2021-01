Fodboldspilleren Nicklas Bendtner er en af de danskere, der er fanget i Dubai.

Det skriver han i en story på Instagram, som han lørdag eftermiddag har delt med sine mange følgere.

'Kære alle. Jeg rejste til Dubai den 4. januar, da landet var i orange. Under min arbejdsrelaterede tur er verden endnu engang vendt på hovedet, og vi er igen i rød,' skriver han.

'Vi gør alt, vi kan for at komme hjem og har prøvet at finde en ansvarlig løsning i noget tid efterhånden og respekterer og forstår alle de regler, der er udstukket fra Udenrigsministeriet,' skriver Bendtner med henvisning til, at der er indført indrejseforbud i Danmark, hvis man kommer fra Dubai.

Nicklas Bendtners opdatering kommer i kølvandet på, at netop Dubai har været meget omdiskuteret de sidste mange dage. Det skyldes blandt andet, at det er kommet frem, at en den sydafrikanske coronamutation er kommet til Danmark fra Dubai.

Fodboldspilleren er ikke den eneste kendte, der har valgt at rejse til den populære destination. Det samme har blandt andre Mikkel Kessler med sin familie, hvilket medførte stor kritik på især de sociale medier.

Derfor var Mikkel Kessler og konen Lea Hvidt Kessler mandag i 'Aftenshowet' for at forklare deres beslutning, efter de også havde afvist, at det var dem, der havde taget mutationen med hjem.

»Vi er meget enige i, at tager man bare afsted for at være på badeferie, så er det måske ikke lige tidspunktet at gøre det på nu. Vores situation har været en anden,« fortalte Lea Hvidt Kessler, der forklarede, at turen har været arbejdsrelateret, fordi de reklamerer for rejser.

Kessler-parret fortalte, at de støtter op om forslaget om tvungen isolation efter en rejse til udlandet, og de har også flere gange fortalt, at de har isoleret sig i hjemmet, efter de kom tilbage til Danmark.

Det var i første omgang et billede, boksestjernen Joe Calzaghe delte på Instagram, der fik stor opmærksomhed.

Her kunne man se, hvordan den 48-årige tidligere bokser sad til bords med blandt andre Mikkel Kessler, Michael Maze og Nicklas Bendtner.

Efter det kom frem, at flere kendte - og generelt danskere - havde valgt at rejse til Dubai, selvom det bliver frarådet, valgte Statsminister Mette Frederiksen tirsdag at kommentere på situationen.

»Jeg tror, jeg skal pålægge mig selv lidt restriktioner, inden jeg udtaler mig om det. Der er en grund til, at verden er gået i rød. Der er en grund til, at vi over for alle inklusiv dansk erhvervsliv, som vi lever af i dette land, virkelig anmoder om, at vi ikke rejser ud,« sagde hun og fortsatte:

»Det er virkeligt vigtigt, at alle lytter til det. Man risikerer at tage mutationer med til Danmark. Det kan underminere vores epidemikontrol og dermed smitte andre og det, der er værre,« lød det fra Mette Frederiksen.

For at minimere risikoen for coronamutationer i Danmark har regeringen besluttet at fraråde rejser til hele verden foreløbigt til og med 7. februar.