FC København-manager Ståle Solbakken vil give Nicklas Bendtner spilletid fra start mod Hillerød.

Nicklas Bendtner starter for første gang inde for FC København i onsdagens pokalkamp mod Hillerød.

Det siger FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside forud for opgøret.

- Han har trænet fint og haft nogle indhop i Hobro og mod FC Midtjylland, så nu har vi valgt at spille med ham fra start, så han kan få flere kampminutter i benene, siger nordmanden.

FCK hentede den tidligere landsholdsangriber i Rosenborg i slutningen af sommerens transfervindue.

FCK handlede, efter at angriberne Jonas Wind og Dame N'Doye blev skadede og meldt ude i en længere periode.

Mens der er fortsat er lange udsigter til et comeback for Wind, er N'Doye begyndt at træne med igen. Senegaleseren kan få comeback i onsdagens udekamp.

- Han har trænet mere og mere med på det seneste og gør gode fremskridt. Hvis der ikke kommer en reaktion efter træningen i dag (tirsdag, red.), og han føler sig klar til det, så er planen, at han skal ind og spille en halv times tid i Hillerød, siger Ståle Solbakken.

Kampen mellem Hillerød og FC København fløjtes i gang onsdag klokken 16.30.

/ritzau/