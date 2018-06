Iført shorts og en hættetrøje blev Nicklas Bendtner tirsdag eftermiddag hentet i Trondheims lufthavn af Rosenborgs spillerkoordinator.

Efter at være blevet vraget af Åge Hareide, er den danske angriber nu tilbage i det norske, skriver Adresseavisen. Og her er der en særlig procedure, der følges.

»Nicklas kommer hjem med en skade, og så er det helt normalt, at han skal igennem en medicinsk undersøgelse. Sådan er det i øvrigt med alle, der kommer hjem fra landskampe,« siger Rosenborgs kommunikationschef Trond Alstad til Adresseavisen.

Skaden, der kostede Nicklas Bendtner pladsen i VM-truppen pådrog han sig i slutningen af maj, og nu skal Rosenborg - og Nicklas Bendtner - have svar på flere spørgsmål for at finde ud af, hvad der skal ske med angriberen de næste dage.

»Lige nu er det usikkert, hvad der skal ske. Det bliver det sportslige og medicinske hold, der tager den vurdering,« siger Trond Alstad og fortæller videre om potentielle udfald.

Vurderer den medicinske stab, at tingene ser okay ud, kan Nicklas Bendtner være aktuel mod Tromsø, skriver Adresseavisen.

En kamp, der spilles den 11. juni. Dog ser det i øjeblikket ud til, at det ikke bliver aktuelt, hvilket betyder, at Nicklas Bendtner kan blive sendt på ferie ligesom resten af Rosenborg-truppen bliver det efter mandagens kamp.

Rosenborgs sportschef Stig Inge Bjørnebye regner dog med at se danskeren i aktion i løbet af juni, fortalte han mandag til B.T..

»Jeg ved ikke, hvor langt fra han var på at nå med til VM. Men jeg vil tro, at han kan spille i juni for Rosenborg. Der er ikke noget, der tyder på, at det er en langvarig skade. VM kom bare for tidligt. Det er en muskelskade i lyskeregionen. Men jeg skal være forsigtig med at udtale mig om det. Vi må få ham tilbage nu, så må vi finde ud af det med vores medicinske stab og tage en snak med de danske landsholdslæger,« sagde Stig Inge Bjørnebye mandag.