Nicklas Bendtner forlod træningsbanen som den første.

Herefter gik han direkte ud i omklædningsrummet uden at ville tale med nogen.

Sådan var scenen mandag, da den danske angriber var tilbage 'i aktion' hos Rosenborg, efter at han i weekenden for første gang i sin tid i den norske klub var blevet vraget til en ligakamp.

Derfor har angriberen endnu ikke udtalt sig om den seneste udvikling i sit forsømte forår i mesterklubben, hvor der i det hele taget ikke har været meget spilletid.

Bendtners 2019-sæson Sådan ser Nicklas Bendtners sæson i Rosenborg ud indtil videre: 31. marts mod Bodø/Glimt : 68 minutter.

: 68 minutter. 8. april mod Odds BK : 11 minutter.

: 11 minutter. 14. april mod Stabæk : 6 minutter.

: 6 minutter. 22. april mod Strømsgodset : 9 minutter.

: 9 minutter. 28. april mod Molde : 90 minutter.

: 90 minutter. 5. maj mod Sarpsborg 08 : På bænken, blev ikke skiftet ind.

: På bænken, blev ikke skiftet ind. 11. maj mod Lillestrøm: Ikke i truppen.

Holdkammeraten og landsmanden Mike Jensen ville dog godt sige noget om Nicklas Bendtners situation:

»Den er ikke særligt god. Så nu bliver det vores job at forsøge at få Nicklas op igen, så han kan holde fokus på fodbolden og holde humøret oppe. Specielt som ven er det et vigtigt job,« sagde Mike Jensen, der også er anfører i Rosenborg, til Adresseavisen.

Nicklas Bendtner kom lørdag med et lille pip på Instagram, hvor han lod vide, at han 'holder utroligt meget af klubben'.

'Jeg håber på snart at være en del af holdet igen og kunne hjælpe med til at vende skuden. Altid RBK,' lød det også fra den danske angriber.

Den melding kom nærmest samtidig med, at Rosenborgs bestyrelsesformand, Ivar Koteng, meldte ud, at Nicklas Bendtner sandsynligvis skal sælges til sommer.

Ifølge træner Eirik Horneland 'kan det godt være', at den 31-årige angriber kommer til at spille igen i den norske klub.

»Det handler ikke om, at det ikke er godt nok. Det handler også om det kulturelle, når det kommer til, hvem vi vil have med,« siger træneren kryptisk til Adresseavisen:

»Det handler om at bygge et hold op, at bygge en trup op. Og det er klart, at det er svært for Nicklas at sidde på bænken.«

Næste Rosenborg-kamp er mod Haugesund på torsdag.