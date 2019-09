Så har man set det med! En superliga-spiller, der eskorteres ud til træningsbanen af en bodyguard.

Det var scenariet, da Nicklas Bendtner onsdag formiddag for første gang trænede på Frederiksberg som FCK-spiller.

Et massivt presseopbud stod tålmodigt og ventede på, at den tidligere landsholdsstjerne traskede ud af FC Københavns klubhus.

Og det var ventetiden værd - for klokken 10.28 dukkede Bendtner op iført sine ikoniske lyserøde fodboldstøvler, som vakte så stor opsigt, da han for over 10 år siden brød igennem i Arsenal.

Foto: Niels Christian Vilmann

Og han blev tæt markeret af en bredskuldret sikkerhedsvagt, da Bendtner skulle møve sig igennem det store fremmøde af fans og journalister. Det hele foregik i øvrigt fuldstændig udramatisk.

Sikkerhedsvagten fulgte efterfølgende træningen fra sidelinjen - og han sluttede sig til Bendtner igen, da træningen var slut.

»Det er ikke usædvanligt, at der til tider kan være vagter på træningsanlægget,« forklarede FCK-pressechef Jes Mortensen til B.T.

Efter træningen samledes en stor gruppe af journalister og autorgrafhugrende fans sig rundt om Bendtner, inden sikkerhedsvagten til sidst signalerede, at nu var det tid til at komme videre.