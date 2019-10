Der er to ting, Nicklas Bendtner endnu ikke har fået lov til at prøve med FC København. At spille i Europa og at score mål.

Det er ellers to af de ting, som den 31-årige angriber holder allermest af at foretage sig, når han har et par fodboldstøvler på. Og to ting, som han har prøvet masser af gange i sine tidligere klubber.

Derfor håber han også både at få sine første europæiske minutter under Ståle Solbakken i torsdagens Europa League-opgør mod Dynamo Kiev på det olympiske stadion i den ukrainske hovedstad.

»Jeg synes, det er interessant at spille i Europa. Det er jo ikke Champions League, som er mere spændende. Men det er stadig en stor turnering. Jeg synes, det er godt for hold som FCK - og også dengang, jeg var i Rosenborg - at blive matchet mod andre hold, som man tit siger, at man er på niveau med. Men hvor man ikke rigtig ved det. På den her måde får vi afgjort, om vi er det eller ej. Det er spændende, og det er stadig et stort trofæ at vinde,« siger Nicklas Bendtner og understreger sin pointe med et eksempel.

»Det er sjovere at spille mod Ajax, end det er at spille mod et eller andet hold på kunstgræs i minus 10 grader. Det tror jeg, at alle fodboldspillere vil mene. Selvfølgelig prøver man at gå professionelt ind til opgaven, men der er en forskel.«

Nicklas Bendtner har, siden han underskrev en fire måneder lang FCK-aftale på transfervinduets sidste dag i september, spillet seks kampe for FC København. Det er dog endnu ikke blevet til mål, og man skal ikke tale længe med manden selv, før hans svar automatisk drejer sig ind på netop mål.

»Jeg er glad. Jeg føler, at det går i den rigtige retning. Det eneste, som jeg for mig selv gerne vil have lykkes, er, at jeg scorer et mål i Superligaen eller Europa League. Jeg vil rigtig gerne score,« siger Bendtner.

Nicklas Bendtner har efter en start med korte indhop efter en lang periode uden kampe pludselig spist sig ind i startopstillingen hos FC København. De seneste to kampe har været med Nicklas Bendtner fra start, og de to startpladser er kommet lidt hurtigere end forventet.

»Jeg er lidt foran planen. Jeg sagde også inden pausen, at når vi kom tilbage her, ville jeg være der, hvor jeg skulle. De tal, som bliver målt i hver kamp, viser også, at jeg er det. Så nu handler det bare om at få puttet en ind over stregen. Så tror jeg også, at det vil være med til, at jeg kommer til at passe mere ind. Det er det sidste, der mangler,« siger Nicklas Bendtner,

Han har også fået lidt feedback fra manager Ståle Solbakken.

»Vi har evalueret mine kampe, og det har været okay. Der har ikke været noget spektakulært, men det har også været svært. Når du er de rigtige steder i boksen, men bolden af forskellige årsager ikke kommer der, så bliver det sværere at score. Men det vigtigste for mig er at se, at jeg fungerer her. Jeg fungerer med holdet. Og med tiden vil det bare blive bedre og bedre, hvordan vi finder hinanden.«

Måske kan Nicklas Bendtner få lov at spille sig endnu tættere på en fast plads, hvis han får spilletid mod Dynamo Kiev torsdag aften. FC København har efter de to første kampe fire point i gruppen. Det samme som ukrainerne.