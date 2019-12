Nicklas Bendtner er færdig i FC København.

Angriberens kontrakt bliver ikke forlænget, når den udløber ved udgangen af december.

Det meddeler superligaklubben tirsdag.

»Vi har været glade for at have Nicklas på holdet og i hverdagen, men han har været lidt ramt i forhold til spilletid af konkurrencen og af skader,« siger FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside:

Har FCK truffet den rigtige beslutning med Nicklas Bendtner?

»Vi har løbende haft gode og ærlige snakke, og vi var også enige om, at det kunne være svært for Nicklas og hans motivation fortsat at få begrænset spilletid fremover.«

Nicklas Bendtner blev overraskende præsenteret som ny FCK-spiller 4. september på en kort kontrakt for den resterende del af 2019, og han fik debut halvanden uge senere i en superligakamp mod Hobro.

Alt i alt nåede det dog ikke at blive til meget spilletid for den snart 32-årige angriber, der også har haft skadeproblemer. Ni gange kom han på banen i FCK-trøjen:

Seks gange i Superligaen.

To gange i pokalturneringen.

Én gang i Europa League.

Nicklas Bendtner scorede ét mål som FCK-spiller. Det var mod FC Nordsjælland i pokalturneringen sidst i oktober.

Nicklas Bendtner i FCK-trøjen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner i FCK-trøjen. Foto: Liselotte Sabroe

Så vakte fodboldspilleren noget mere opmærksomhed i forbindelse med udgivelsen af selvbiografien 'Begge sider', der på kun lidt over en måned i handlen er blevet den mest solgt biografi i år.

»Han har nok haft en fornemmelse et stykke tid om, hvilken vej det gik, men han har tacklet det topprofessionelt. Han har hele vejen igennem været en god holdkammerat, der har støttet drengene og bidraget til vores gode fælles resultater, også selvom han har været skuffet over ikke at spille mere selv,« siger Ståle Solbakken.

FCK-manageren fremhæver desuden alt det, som Nicklas Bendtner har bidraget med 'både i omklædningsrummet og ikke mindst på træningsbanen'.

»Han har været en mønsterelev og hjulpet truppen og de unge spillere i hverdagen med sin erfaring som fodboldspiller og sit gode humør,« siger Ståle Solbakken, der forventer, at spillere som Dame N'Doye, Pieros Sotiriou, Mohamed Daramy og den snart skadefri Jonas Wind vil kæmpe med - og står foran Nicklas Bendtner - i kampen om angrebspladserne hos FCK.