Nicklas Bendtner fik de sidste 20 minutter for FCK søndag, da det blev til et 1-2 nederlag ude mod Hobro.

Nicklas Bendtner fik søndag sin længe ventede FC København-debut, der dog bød på et katastrofalt 1-2-nederlag på udebane mod Hobro.

Den tidligere landsholdsangriber blev skiftet ind med 20 minutter igen, og efter kampen kaldte han indskiftningen for helt speciel.

Bendtner var dog rigtig ærgerlig over, at debuten endte i en resultatmæssig fiasko.

- Det var totalt fedt. Det var en helt speciel følelse at trække trøjen over hovedet. Selvfølgelig var det ærgerligt, at det ikke blev en større dag, og at vi må rejse herfra med et nederlag.

- Vi havde håbet på mere, men det lykkedes os aldrig at kreere de helt store chancer, og det var desværre kun lige ved og næsten, siger Bendtner.

Den 31-årige angriber blev indskiftet til store klapsalver fra FCK-fansene, og debutanten var efter kampen også utrolig glad for den fine modtagelse.

- Det var en rigtig fin modtagelse, så det var en stor oplevelse, siger Bendtner.

Bendtner havde før opgøret ikke spillet førsteholdsfodbold siden 28. april, hvor han var med i nederlag til Molde sammen med sin tidligere norske klub Rosenborg.

Den lange kamppause var grunden til Bendtner kun fik 20 minutter søndag, og angriberen fokuserer derfor nu på at komme i rigtig kampform.

- Jeg tager det dag for dag, og så kommer jeg i bedre form. Så er det op til Ståle at vurdere, hvor meget jeg skal spille, siger Bendtner.

FCK-træner Ståle Solbakken satte efter kampen ord på de 20 minutter, hvor Bendtner var i aktion, og han mente angriberen præsterede som forventeligt.

Mere utilfreds var Solbakken med det generelle billede af kampen, hvor FCK efter en forfærdelig start var bagud med 0-2 efter et kvarter.

- Det var som forventet. Hobro var presset i bund, så vi havde brug for en boksspiller. Nicklas skabte en del uro og kom til et par halve chancer, så det gik efter planen.

- Vores åbning på kampen var så udisciplineret, og så var det op ad bakke. Herefter var de nye spillere ikke helt integreret, og de etablerede spillere var for dårlige, siger Solbakken.

I Hobro-lejren var der efter den flotte sejr plads til en kæk kommentar, da Peter Sørensen blev spurgt, hvorvidt han kunne have brugt Bendtner i Hobro.

- Hvis han skulle spille for os, så skulle han konkurrere med vores dygtige angribere, men vi kunne da godt bruge lidt bredde til vores trup, siger Sørensen.

/ritzau/