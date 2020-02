Der har været sagt og skrevet meget om Nicklas Bendtner de seneste måneder.

For nyligt har det handlet om hans vilde lejlighed, der er sat til salg, og at han skal medvirke i en ny tv-serie om ham og kæresten. Men for få måneder tilbage var det noget helt andet, der skabte overskrifter.

I starten af november udkom den danske fodboldspiller nemlig med sin selvbiografi, 'Begge Sider', der er skrevet af forfatter Rune Skyum-Nielsen, og nu taler Bendtner ud om tiden efter bogudgivelsen, hvor reaktionerne var mange.

Det sker i Anne Glads P1-program, 'Bogselskabet'.

»Det har været lidt af en rejse at gå igennem så mange år og så mange historier og opture og nedture, så det har været meget emotionelt egentlig. At gå helt tilbage til barndommen og til starten af FCK,« siger Bendtner og fortsætter:

»Der var dage, hvor jeg var helt bombet i hovedet, fordi det var så hårdt emotionelt, og andre dage kom jeg hjem og var helt høj og glad, fordi der havde været en masse positive ting at snakke om.«

Det er helt til sidst i programmet, at fodboldspilleren via en telefon ringer Anne Glad op og deler sine tanker om bogen.

I størstedelen af programmet er Rune Skyum-Nielsen, der fortæller om den lange proces at skrive den bog, der i lang tid var blandt de mest populære biografier herhjemme.

Foto: Niels Christian Vilmann

32-årige Bendtner når blandt andet også at fortælle, at han er meget stolt af bogen.

»Op til udgivelsen var det lidt af en rutschebanetur følelsesmæssigt, men efter udgivelsen har jeg været meget stolt af det, vi har kreeret og den måde, som folk har taget imod bogen på,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg har fået mange forskellige tilbagevendelser - både fra folk der synes, at det er den mest fantastiske bog, de har læst og til, at den har hjulpet folk. Og andre har læst den højt for deres børn, så jeg har været virkelig stolt og glad for, at se den måde, som folk har taget imod den på.«

Til allersidst i programmet når den altid kække danske stjerne så også at sende nogle rosende ord afsted til programmets vært, Anne Glad.

Nicklas Bendtner selvbiografi, 'Begge Sider'. Foto: Liselotte Sabroe

»Og du er skide god i 'Kender du typen'. Jeg følger altid med, når jeg kan,« slutter Bendtner af i programmet og griner, inden værten takker og kalder det for 'genialt'.

Senest var den danske fodboldspiller mødt op på den røde løber i forbindelse med torsdagens Zulu Awards.

Her spurgte B.T., hvad fremtiden bringer for Bendtner, der endnu ikke har meldt noget ud om, hvorvidt han fortsætter eller stopper karrieren.

Her var der dog ikke meget at hente, og den danske stjerne sagde pænt 'Desværre, ikke i dag,' inden han gik videre.