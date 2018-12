Den danske fodboldstjerne Nicklas Bendtner og kæresten Philine Roepstorff fejrer deres halvårsdag med at drille hinanden på den der nuttede kæreste-måde på Instagram.

»Seks måneder. Hvordan kunne jeg klare den så længe? Tillykke skat,« skriver Bendtner i en video på Instagram, hvor han og kæresten optræder på diverse glade feriebilleder.

Svaret på den lille stikpille kommer prompte fra Philine Roepstorff - også på det populære sociale medie Instagram:

»Tillykke selv - og hvis det er tonen, så kan jeg hurtigt gøre de næste seks til et mareridt. Husk: happy wife - happy life,« skriver Bendtners modelkæreste, som også bruger et billede af de to turtelduer i vandet på en badeferie.

Det danske stjernepar har været gennem en turbulent tid i det halve år, de har været sammen. I det meste af efteråret har Nicklas Bendtners voldssag fyldt i mediebilledet, mens Bendtner også har haft skader, og kort før VM blev han vraget på landsholdet.

Philine Roepstorff var i den grad en del af voldssagen, som har kostet Bendtner 50 dage i fængsel for vold mod en taxachauffør. Således var det i forbindelse med en bytur i København, som parret var på, at det gik galt i en taxa tilbage i starten af september.

Parret, som var på vej hjem efter byturen, kom op at skændes med taxachaufføren. Det udviklede sig til klammeri, og Bendtner blev i november dømt for at slå og sparke taxachaufføren i hovedet, så han brækkede kæben.

Det ventes, at Nicklas Bendtner inden for de næste måneder skal have afsonet sin dom. Den danske Rosenborg-angriber bor til daglig i Trondheim i Norge. Parret ses ofte sammen i hans hus i byen på deres respektuive sociale medier, ligesom de også ofte viser billeder fra diverse ferier og ture på restauranter.

Nicklas Bendtner og kæresten Philline Roepstorff til Rosenborgs guldfest. Foto: Wold, Ole Martin Vis mere Nicklas Bendtner og kæresten Philline Roepstorff til Rosenborgs guldfest. Foto: Wold, Ole Martin