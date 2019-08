Ikke et ord i tre måneder.

Nu åbner Nicklas Bendtner så igen munden.

»Det går fint med mig, og jeg har egentlig ikke så meget mere at sige, end at jeg træner lidt her for mig selv,« lyder det fra Nicklas Bendtner til Adresseavisen.

Det norske medie har fanget den danske fodboldspiller, der fredag pludselig var tilbage i Trondheim og endda på Rosenborg-komplekset Lerkendal.

Her trænede Nicklas Bendtner med fysioterapeut Christian Thorbjørnsen. Ikke med de andre spillere i den norske klub.

Ikke siden maj har Nicklas Bendtner givet lyd fra sig.

Det skete dengang via en email 23. maj, efter at det kom frem, hvad der egentlig var årsagen til, at han var blevet kørt ud på et sidespor i klubben.

Siden blev Nicklas Bendtner også ekskluderet fra træningen med holdkammeraterne i Rosenborg. I stedet har han holdt ferie forskellige steder i verden og har opholdt sig i sin lejlighed i København. Det er også blevet til en cykeltur med den tidligere Bjarne Riis-rytter Tyler Hamilton.

På et spørgsmål om, hvor længe han denne gang har tænkt sig at blive i Trondheim, lyder svaret:

»Det vil tiden vise,« siger Nicklas Bendtner til Adresseavisen.

Det er til gengæld ingen hemmelighed, at den 31-årige dansker og Rosenborg i øjeblikket er ved at finde den bedste exit-løsning. Som B.T. beskrev tidligere på ugen vil den norske klub lade ham gå uden at forlange en transfersum.

Sportschef i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, har også bekræftet, at man har modtaget flere bud på den danske angriber, der ikke har spillet en kamp siden april.

Der er dog endnu flere uafklarede spørgsmål i forhold til løn og bonusser, der skal på plads, inden der kan siges endeligt farvel til den dyreste spiller nogensinde i Trondheim-klubben.

Om fremtiden siger Nicklas Bendtner følgende fredag eftermiddag i Trondheim:

»Nu træner jeg jo her. Og jeg har også trænet godt derhjemme i sommer, så vi må se, hvad der sker.«

Herefter kørte han bort i sin bil.