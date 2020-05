Nicklas Bendtners selvbiografi har været et hit i Danmark, og nu kan den også blive det i England.

For bogen, der er skrevet af forfatter Rune Skyum-Nielsen, skal nu udgives på engelsk. Og det er noget, som hovedpersonen selv ser frem til.

»England er mit andet hjemland, og det har hele tiden været vores mål at få min historie ud på et UK-forlag, som forstår, hvad biografien i virkeligheden handler om.«

»Der er mange mellemregninger i mit tilfælde, men det var i England, at mine store drømme kom på sporet – og i England, at de kørte af sporet igen,« siger Nicklas Bendtner i en pressemeddelselse.

Bogen skildrer Nicklas Bendtners liv som ung fodboldspiller med masser af penge - og et dertilhørende liv i overhalingsbanen, som dengang hørte sig til i engelsk topfodbold. Og denne historie vil Nicklas Bendtner gerne dele med briterne også.

»Unge fodboldspillere kommer nemt til at leve i en parallelverden, hvor alt løber løbsk, og vi håber, at min fortælling kan være med til at skabe opmærksomhed om de vilkår, som mange talenter uden varsel skal omstille sig til i professionel fodbold. Ikke mindst i England.«

Nicklas Bendtners og Rune Skyum-Nielsens biografi ‘Begge sider’ skabte masser af overskrifter, da den udkom i Danmark i november 2019.

Nogle af de historier nåede også til England, hvor Nicklas Bendtner stadig har et kendt navn som følge af sin tid både på og uden for banen for blandt andre Arsenal, Birmingham og Nottingham Forest.

Men nu får briterne altså hele historien, da bogen er solgt til udgivelse i England.

»Uanset hvilken klub du holder med eller din nationalitet, adskiller Nicklas Bendtners barske historie sig som et forbløffende ærligt selvportræt og et fuldstændigt usminket billede af moderne fodbold,« siger forlægger Jake Lingwood fra Octopus Books.

Nicklas Bendtners ‘Begge sider’ kommer til at hedde ‘Both sides’ på engelsk.

Briterne må dog vente lidt endnu, før de får fingrene i bogen, der først udkommer til oktober.