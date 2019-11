Nicklas Bendtners selvbiografi er ikke bare selvudleverende og fyldt med gode historier. Den er også populær.

Faktisk så populær, at den allerede inden udgivelsen i dag - tirsdag - var klatret ind på en andenplads på Saxos bestsellerliste bare på baggrund af forsalget. Og hos Politikens Forlag, der udgiver Nicklas Bendtners og forfatter Rune Skyum-Nielsens bog, ‘Begge sider’, oplever de den store interesse for at læse om den 31-årige fodboldstjernes liv.

»Vi mærker en stor efterspørgsel efter Rune Skyum-Nielsens bog om Nicklas Bendtner. Den er i toppen på Saxos bestsellerliste og på vej i tredje oplag. Vi oplyser aldrig, hvor store oplagene er, men det er dog sjældent, at vi sætter tredje oplag i gang på selve udgivelsesdagen,« siger Camilla Høy, der er pressechef på Politikens Forlag.

De præcise salgstal for bøger bliver sjældent fremvist, og ofte skal salgene forbi de magiske 100.000, før der bliver meldt noget ud.

Foto: Liselotte Sabroe

Hvor langt ‘Nicklas Bendtner - Begge sider’ er fra det, er meget svært at sige, men første oplag på bogen har fra start været lidt større end de normalt konservative oplag til danske bøger.

»Det er en bog, vi virkelig tror på, og vi forventer ikke, at salget bliver mindre, når folk begynder at have læst bogen og kan se, at det er en større fortælling end et par historier fra fortiden,« siger Camilla Høy.

Mandag begyndte de forskellige historier fra Nicklas Bendtners og forfatter Rune Skyum-Nielsens bog at finde vej til medierne, og her blev det også klart, at Nicklas Bendtner fortæller ærligt om både opturene og nedturene.

De opture og nedture er mange danskere interesseret i, og fra udlandet har også The Guardian og The Mirror vist interesse ved at have boguddrag og historier fra bogen.