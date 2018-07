Nicklas Bendtner blev den helt store helt for Rosenborg på Lerkendal Stadion i Champions League-kvalifikationen.

Med to mål - begge på straffespark - er Rosenborg videre med en samlet sejr på 3-2 over islandske Valur.

Rosenborg tabte skuffende det første opgør på Island med 1-0 og skulle derfor tage sig gevaldigt sammen for ikke at ende med et flovt exit mod de upåagtede islændingen.

Først i starten af anden halvelg kom Rosenborg foran på 1-0, da Bendtner eksekverede på straffespark.

Med cirka 20 minutter tilbage kom Rosenborg på rette kurs mod næste runde af Champions League-kvalifikationen, da Anders Trondsen gjorde det til 2-0.

Fem minutter før tid blev det dog igen uhyggeligt for nordmændene, da Kristinn Sigurdsson scorede på straffespark. 2-1, og så var Rosenborg ude.

Men i intet mindre end fjerde minuts overtid var det danske Bendtner, der igen scorede fra straffesparkspletten. 3-1 over Valur, og Rosenborg-danskerne lever videre i kampen for et europæisk gruppespil.

Rosenborg skal i næste runde af Champions League-kvalifikationen møde vinderen af opgøret mellem armenske Alashkert og skotske Celtic. Skotterne vandt første opgør med 3-0 og fører i skrivende stund 3-0 i returopgøret hjemme i Glasgow.