Det kan være dyrt at parkere i København. Især når man parkerer ulovligt.

Det kan Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff bekræfte, for de har en stor udgiftspost til parkeringsbøder.

»Jeg tror, det er 10.000 om måneden, jeg betaler. Og jeg betaler dem, for Nicklas kan ikke betale regninger,« forklarer Philine Roepstorff i det nyeste afsnit af dokuserien 'Bendtner & Philine' på Dplay

Enhver, der har kørt i hovedstaden, ved, at det kan tage tid og kræfter at finde en ledig bås til den firhjulede.

Og det er da også forklaringen på de mange p-bøder.

»Vi er ikke så gode til altid at finde parkeringspladser nede foran os. og når man så har kørt rundt i 20 minutters tid, så hænder det, at bilen bare bliver stillet et sted. og så laver man korsets tegn og håber på det bedste,« siger Nicklas Bendtner i afsnittet, hvor det under en husjagt også afsløres, at netop fodboldspilleren har et helt særligt krav til indretningen.

Det med at have parkeringsbøder liggende er i øvrigt ikke noget nyt for ham.

»Jeg har været kendt siden London-tiden for at være dén med den største parkeringsbøde hos Arsenal, hvor jeg havde glemt at betale den, og den var løbet op i 12.000 pund (cirka 100.000 kroner) eller sådan noget, fordi den bare havde ligget og ligget og ligget og ligget og ligget,« fortæller Nicklas Bendtner i afsnittet.

Du kan se alle afsnit af 'Bendtner & Philine' på Dplay her.