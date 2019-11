Nicklas Bendtner havde en noget usædvanlig optakt til sin første landsholdssamling.

For dagen inden skulle han til 18-års fødselsdag hos en gammel skoleveninde. En aften, der udviklede sig i en helt anden retning, end han forventede.

Det fortæller Nicklas Bendtner i bogen 'Begge sider', der er skrevet af Rune Skyum-Nielsen, som Euroman har et uddrag af.

»Jeg prøver at styre mig og drikker mindre end de andre 30-40 gæster. Det går rigtig fint med det, i hvert fald i et par timer, men så stikker en fyr mig en uåbnet flaske Fisherman,« fortæller Nicklas Bendtner, der på det tidspunkt var inde i en god periode.

Nicklas Bendtner bliver skiftet ud af FCKs Cheftræner Ståle Solbakken under pokalkampen mellem FC København og FC Nordsjælland spillet i Parken, torsdag den 31. oktober 2019. Foto: Claus Bech Vis mere Nicklas Bendtner bliver skiftet ud af FCKs Cheftræner Ståle Solbakken under pokalkampen mellem FC København og FC Nordsjælland spillet i Parken, torsdag den 31. oktober 2019. Foto: Claus Bech

Og han kunne tilmed kalde sig landsholdsspiller til festen, der stak af. For den danske angriber tog ikke bare en stor tår. Han bællede hele flasken.

»Da jeg tager flasken fra munden igen, er den tom. Jeg føler mig uovervindelig. Som om intet kan gå galt for mig, så hvorfor ikke? Lidt efter er jeg kampstiv, og dernæst kan jeg intet huske,« fortæller Nicklas Bendtner, der har fået resten af aftenen fortalt.

Han besvimede, fordi han var så fuld, og han blev kørt til Otto Liebes Allé, hvor hans lillebror, der på det tidspunkt blot var 14 år, tog imod ham i døren.

Også de efterfølgende ting der skete, har han fået genfortalt.

»At mine forældre ikke er hjemme. At jeg bliver båret op til toilettet ovenpå og efterladt med Jannick. At jeg er så langt væk, at jeg både skider i bukserne og brækker mig ud over det hele. At den sorte og sødlige væske tager dagevis at få fjernet. At jeg på en eller anden måde får låst toiletdøren, så Jannick ikke kan komme ind til mig. At han forsøger at sparke døren op,« fortæller Nicklas Bendtner i bogen, der udkommer den 5. november.

Han slap for at skulle til udpumpning, og i stedet blev han dagen efter kørt til Hotel Marina, hvor landsholdet skulle mødes.

Den hårde aften var han dog stadig mærket af, og den første træning med landsholdet er ikke i Nicklas Bendtners hukommelse.

Nicklas Bendtner, der i dag spiller for FCK, fik efterfølgende sin debut for landsholdet i en kamp mod Polen. I alt er han noteret for 81 landskampe i den røde og hvide trøje.