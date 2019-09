Så skete det. Nicklas Bendtner fik plads i FCKs start 11'er, og bedømt ud for de knap 120 minutter, Bendtner fik, så var det en omgang blandede bolsjer.

Startpositionen i front skete i 3. runde af landets pokalturnering mod 2.divisionsholdet Hillerød Fodbold på nordsjællændernes hjemmebane.

Og lad os bare være ærlige. Det var rart, at se Nicklas Bendtner starte inde i en betydningsfuld fodboldkamp. Men var det rart at se, hvordan Bendtner spillede på grønsværen?

Det kan diskuteres.

Bendtner fik en forholdsvis anonym start. Faktisk ville det ikke være besynderligt, hvis man for en kort stund glemte, at han overhovedet spillede. Der var ikke meget at arbejde med for Bendtner, men det var egentlig ikke kun Bendtners skyld.

Hillerød fik nemlig en god start, hvilket skabte et stort fokus i FC København-forsvaret, som afholdt Bendtner for den helt store boldbesiddelse. Men så skete der noget.

FC København fik nemlig bedre kontrol over kampen, jo længere den skred frem. Det skabte ligeledes store chancer til københavnerne, som Bendtner fik en hovedrolle i. Desværre for Bendtner kom der ingen effekt ud af chancerne, da han brændte to forholdsvis store chancer alene med Hillerød-keeperen Tim Lund.

Bendtner skal dog ikke snydes for lidt ros. Han leverede glimrende afleveringer og var ganske sikker i sin boldbesiddelse. Samtidig udgjorde han en trussel for Hillerød-forsvaret. Men lidt mere tempo ville formentlig ikke skade. Det er egentlig ikke kun møntet på Bendtner - men hele FCK-holdet, der generelt havde stort besvær med at ryste lilleputterne af i første halvleg.

FCK's Nicklas Bendtner nr 32. Hillerød Fodbold møder FC København i Sydbank Pokalen på Hillerød Stadion, onsdag den 25. september 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCK's Nicklas Bendtner nr 32. Hillerød Fodbold møder FC København i Sydbank Pokalen på Hillerød Stadion, onsdag den 25. september 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

Nicklas Bendtner fik omsider bolden i nettet i begyndelse af anden halvleg. Desværre for ham, havde dommeren vinket for offside. Efterfølgende var der heller ikke meget, Bendtner fik lov at arbejde med. Og generelt havde han ej heller den store andel i FC Københavns spil trods endnu en hovedstødschance i det 67. minut og et par glimrende aktioner med bolden.

Presset blev da heller ikke mindre, da Hillerød sensationelt bragte sig foran 1-0. Heldigvis havde Bendtner en skarp makker i Viktor Fischer, der på sin første chance bragte balance i regnskabet. Bendtner var da også den første til at give det anerkendende klap på skulderen.

Konklusionen må være, at Nicklas Bendtner manglede at score - i ordinær spilletid vel og mærke -, før han kan snige sig længere op ad karakterskalaen. Der skal trods alt mere til end et mål i straffesparkskonkurrencen.

KARAKTERBEDØMMELSE: 5