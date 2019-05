Nicklas Bendtner siger ikke meget.

Den danske angriber er blevet vraget til Rosenborgs trup to gange og synes langt fra spilletid under træner Eirik Horneland.

Fredag var det grundlovsdag og nationaldag i Norge, som traditionen tro blev fejret med med optog i de norske gader – og i Trondheim var Rosenborg-spillerne mødt op.

Her gjorde Nicklas Bendtner det klart over for lokalavisen Adresseavisen, at han ikke ønskede at tale om fodbold på nationaldagen. Og så gjorde han det lidt alligevel.

Nicklas Bendtner ser mere til træningsbanen end kampbanen for tiden. Foto: NED ALLEY

For adspurgt, hvordan stemningen på holdet var efter endnu et chokerende nederlag, denne gang på hjemmebane til Haugesund, skulle det netop ikke handle om fodbold.

»Jeg har ikke hilst på nogen, jeg er lige kommet. Men for mig er dagen i dag ikke den rette at tale om fodbold på. Men jeg støtter altid op om klubben. Det kan du godt skrive. Sådan vil det altid være, så længe jeg er på kontrakt her. Uafhængigt af min situation bakker jeg altid op om holdet og klubben,« siger Nicklas Bendtner til Adresseavisen.

31-årige Bendtner var i sidste sæson fast mand i Rosenborg, men under Eirik Horneland, der overtog tropperne i vinter, er det ikke blevet til meget spilletid.

I de seneste to kampe er Bendtner så helt blevet udeladt fra Rosenborg-truppen.

Det tæller kampen ude mod Lillestrøm, hvor Rosenborg spillede 1-1, og så 0-2-nederlaget hjemme til Haugesund torsdag.

Bendtner fik opbakning tidligere på ugen fra sin tidligere træner i Rosenborg, Kåre Ingebrigtsen, der kaldte det synd for Bendtner. Læs mere om det her.

Men eller uden Bendtner i truppen har sæsonstarten dog ikke været noget at råbe hurra over for Rosenborg. Bendtner fik blandet med spilletid i de første fem kampe, hvor det blev til to point.

Foruden de to vragninger sad Bendtner på bænken i hele kampen mod Sarpsborg, som Rosenborg dog vandt – deres eneste sejr i Eliteserien indtil videre. Rosenborg ligger næstsidst i Eliteserien.