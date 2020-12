»R**hul.«

Sådan kaldte Nicklas Bendtner den legendariske Arsenal-træner Arsène Wenger under et mindeværdigt skænderi, som danskeren fortæller om til mediet FourFourTwo.

Men det blev faktisk endnu værre under det famøse mundhuggeri i sommeren 2013, hvor de to skændtes om, hvorvidt Bendtner skulle væk.

»På det tidspunkt ville jeg forlade Arsenal, og Crystal Palace havde afgivet et godt bud på mig. Men aftalen faldt til jorden, fordi Arsenal ikke kunne finde en erstatning,« fortæller Nicklas Bendtner.

Bendtner jubler efter en scoring mod Hull i december 2013. Foto: GLYN KIRK

Det var et hårdt slag for den dengang 25-årige angriber, som tog drastiske midler i brug for at komme væk.

Han begyndte simpelthen at svine sin chef til.

»Wenger ringede til mig og sagde 'beklager, men du kan ikke skifte.' Det føltes som et massivt slag, da jeg havde ventet hele ugen på at smutte. Jeg kaldte Arsène for en w***er (idiot eller p**spiller, red.) og et r**hul for at få ham til at sælge mig, men det virkede ikke.«

Bendtner endte med at blive i klubben i et år mere indtil sommeren 2014, hvor han forlod Arsenal til fordel for Wolfsburg på en fri transfer.

I interviewet med FourFourTwo understreger den kulørte angriber dog også, at han havde stor respekt for den franske træner – og at det faktisk var den eneste gang, at de to havde en ophedet diskussion.

»Alle de andre gange var det bare ham, der råbte ad mig,« fortæller Bendtner.

I sin tid i Arsenal nåede målscoreren at være udlejet tre gange: til Birmingham City, til Sunderland og til storklubben Juventus.