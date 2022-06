Lyt til artiklen

»Vi crashede totalt, og jeg faldt med 42 km/t og smadrede uret ned i asfalten.«

Sådan fortæller den tidligere danske fodboldstjerne Nicklas Bendtner om et cykelstyrt, han for nylig var ude for.

Og mens han selv slap for skrammer, så gik det værre ud over hans svinedyre Royal Oak-ur fra Audemars Piguet - ure der fra ny koster i omegnen af 200.000 kroner og i vintage-udgaverne er endnu dyrere.

I Euromans nye podcast om ure, Watch Me, er panelet bestående af vært Brian Lykke og Klarlund-direktør Ronni Hetoft Sørensen da også noget overraskede, da Bendtner fortæller, at svinger sig op på racer-jernhesten med netop det ur om armen.

»Jeg var blevet advaret om, om jeg nu skulle cykle med det. Men jeg havde cyklet i mange år og tænkte, at der vel ikke ville ske noget. Så det var mit cykelur den dag,« siger Bendtner i Euroman-podcasten, hvor han fortæller om styrtet på landevejen.

»Vi var fem-seks afsted, og så blev der ikke lige lavet en markering. Vi crashede totalt, og jeg faldt med 42 km/t og smadrede uret ned i asfalten. Så det er derfor, det ser sådan ud - nu skal det fikses.«

Og den lader til at være helt gal, da Bendtner viser sit ur til panelet.

»En ting er patina - men det her, det er altså kommet til skade,« siger Brian Lykke, inden ur-eksperten Ronni Hetoft Sørensen forsikrer, at det bliver en større omgang at reparere.

Nicklas Bendtner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner. Foto: Liselotte Sabroe

»Så er det godt, at jeg har taget mit kort med,« svarer Bendtner på sin vanligt kække vis.

I podcasten fortæller Bendtner, at hans interesse for ure startede, da han købte et Breitling-ur til sig selv og sin far - på et tidspunkt, hvor han allerede var vild med diamanter.

Den tidligere landsholdsangriber er nu blevet 34 år og har for længst lagt støvlerne på hylden.

Han spillede senest, da han var på kontrakt i FC København i efteråret 2019, men opholdet blev ikke den store succes, og siden stoppede han karrieren, da coronavirussen satte en stopper for spændende eventyr i Kina.

Bendtner har dog ikke opgivet fodbolden, da han jagter en karriere som træner. I januar bestod han således prøven, der gav Bendtner UEFAs A-licens. Det kan du læse mere om HER.

Nicklas Bendtner bliver desuden også snart hovedrollen i en ny dokumentarfilm om stjernens liv.