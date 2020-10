Nicklas Bendtner har endnu ikke officielt lagt støvlerne på hylden.

Alligevel er den danske angriber begyndt at planlægge livet efter fodbolden, og nu tager han så det første skridt på vejen mod den drøm, han flere gange har nævnt.

»Min ambition er at blive fodboldtræner, og jeg starter på et kursus i december. Jeg skal tage mine eksamener først, men heldigvis har jeg en masse venner i fodbold, hvor jeg kan tilegne mig erfaring,« siger Bendtner til den engelske avis The Guardian i forbindelse med, at hans biografi 'Begge Sider' er udkommet på engelsk.

Her kommer Bendtner også ind på sin egen karriere, der startede i en meget ung alder. Han tror derfor, at han især kan være god til at hjælpe de unge spillere.

»Jeg tror, det vil være en af mine styrker. Jeg vil være bevidst om, hvor folk måske er i deres liv, fordi jeg selv har oplevet det. Jeg er også heldig, at jeg har spillet under nogle gode trænere, så måske er jeg på en måde et skridt foran.«

Men selvom den 32-årige stjerne nu begynder at tænke på fremtiden, så holder dog fortsat en dør på klem for en eventuel ny klub.

»Jeg kan ærligt sige, at udover min søns fødsel og at tilbringe tid med ham er der ikke noget, der giver mig en større glæde end at spille fodbold. Det er svært for tiden på grund af corona. Hvis der kommer en chance for at spille, så ser jeg på det. Hvis der ikke kommer nogen muligheder, så forbereder jeg mig på det næste kapitel.«

Et nyt kapitel er lige præcis også, hvad der er at finde i den engelske udgave af 'Begge Sider', der er skrevet af journalist og forfatter Rune Skyum-Nielsen. Det handler om tiden i FC København og overvejelserne om karrierens efterår.

Nicklas Bendtner har stået uden en klub, siden hans kontrakt med FC København udløb i januar.

Han spiller nu oldboysfodbold i Tårnby FF.