Bendtner-bogen 'Nicklas Bendtner - Begge Sider' er torsdag udkommet på engelsk.

Her er der tilføjet et kapitel i forhold til den dansk udgave, hvor han fortæller om en hemmelig aftale, som han lavede med Ståle Solbakken, da han skiftede til FC København.

»Jeg havde lige underskrevet en aftale, hvor jeg ikke måtte drikke eller feste i fire måneder. Det var et krav fra Ståle, og det fik mig ned på jorden.«

32-årige Bendtner fortæller, at aftalen passede ham glimrende, fordi han ville være kongen blandt løverne. Det var hans eneste ønske.

Opholdet i FC København blev ikke en succes for Bendtner. Foto: Liselotte Sabroe

Den tidligere landsholdsspiller fortæller om den hemmelige aftale, da han beskriver det første pressemøde i Parken som FCK-spiller.

»Jeg blev spurgt om en ny natklub nede ved søerne i den centrale del af København. Om jeg så frem til at feste på Søpavillonen, som den hedder. Det var selvfølgelig ment som en joke, men jeg kan med ærlighed svare, at jeg ingen intentioner havde om at tage derhen.«

Nicklas Bendtner understreger, at der ingen mulighed er for, at journalisten kendte til aftalen mellem ham og Ståle Solbakken, da personen stillede spørgsmålet.

Den tidligere Arsenal-angriber tilføjer, at han var meget opsat på at levere gode præstationer i FC København-trøjen.

»Jeg har ikke følt mig så sulten siden... Det ved jeg faktisk ikke.«

Angriberen med mål til både VM- og EM-slutrunder havde en helt speciel følelse, da han skrev under på en kontrakt med FCK.

»Vi skriver under. Der er lidt jokes frem og tilbage, men da jeg putter den hvide trøje med løven på brystet over hovedet, bliver tingene seriøse. Jeg har gåsehud, og det føles så rigtigt, at ord ikke kan beskrive det.«

Opholdet i FC København blev dog ingen succes for Nicklas Bendtner, og efter en halv sæson i klubben var der ikke flere kampe til angriberen. Nu spiller han med nogle gamle kammerater i Tårnby FF.