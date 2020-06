Han har allerede udgivet en bog, men det lader til, Nicklas Bendtner ikke er færdig med at give noget af sig selv.

Det kommer frem i det nyeste afsnit af 'Bendtner og Philine', der bliver sendt på Dplay.

For her afslører den danske fodboldspiller nogle af sine fremtidsplaner, i forbindelse med at hans telefon ringer midt i en diskussion med kæresten.

I den anden ende er en, som Bendtner refererer til som 'Røde'.

»'Røde' er en, som har sagt, han har noget information omkring noget foredrag,« siger Nicklas Bendtner og fortsætter:



»Hele denne her foredragsdel er noget, hvor jeg gerne vil dele ud af min erfaring. Jeg vil enormt gerne give noget tilbage til de mennesker, der har været en del af min rejse. Hvordan det lige bliver, ved jeg ikke helt endnu. Det kommer 100 procent til at ske. Det skal være lidt en overraskelse,« fortæller Nicklas Bendtner.

I afsnittet fortæller Nicklas Bendtner i telefonen, at han tænker, det hele skal begynde 'efter EM', fordi der så er fodboldfeber. Her er det dog vigtigt at pointere, at programmet er optaget for noget tid siden.

For det EM, der blandt andet skulle afholdes i København, skulle være startet den 11. juni. Som følge af coronakrisen er det dog blevet rykket til næste sommer.

Portræt af Nicklas Bendtner, som er aktuel med ny TV-serie: "Bendtner og Philine". Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

I afsnittet fortæller Nicklas Bendtner ikke nærmere om, hvad foredragene helt præcist skal handle om, men han gør meget ud af, at 'det hele skal spille', inden der bliver meldt noget ud.

Nicklas Bendtners selvbiografi, der kom på gaden i november 2019, har været et kæmpe hit i Danmark, og den skabte da også masser af overskrifter, da den udkom.

Den er skrevet af forfatter og journalist Rune Skyum-Nielsen, og i maj kom det frem, at bogen også er solgt til England.

Nicklas Bendtners 'Begge sider' kommer til at hedde 'Both sides' på engelsk. Briterne må dog vente lidt endnu, før de får fingrene i bogen, der først udkommer til oktober.