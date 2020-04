Nicklas Bendtner havde flere bud på hånden.

Således afslører Nicklas Bendtner, at han - før coronakrisen vel at mærke - fik flere fodboldtilbud fra udlandet ind ad brevsprækken.

Det fortæller han i torsdagens afsnit af 'Bendtner og Philine'.

»Der er kommet nogle tilbud, som jeg går og pønser på. Der er et tilbud fra Kina. Men eftersom jeg har fået Nicholas på en 10-4-ordning og startet et liv op herhjemme, er jeg i tvivl, om jeg vil rejse ud af landet,« siger Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner står i øjeblikket uden kontrakt. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner står i øjeblikket uden kontrakt. Foto: Liselotte Sabroe

Bendtner afslører ikke, hvilken klub der kiggede angriberens vej. Han fortæller dog, at det kinesiske tilbud ikke var det eneste, han skulle forholde sig til.

»Jeg takkede nej til to-tre tilbud fra andre klubber i spændende lande, som ikke er lige så store om Kina. Kan faktisk ikke huske hvilke klubber, fordi det var for uinteressant,« siger han. Du kan se udtalelserne øverst i artiklen.

Nicklas Bendtner har tidligere fortalt til B.T., at et udenlandseventyr var faldet på plads. Det fortalte han, efter optagelserne med 'Bendtner og Philine' var færdige.

Så kom coronavirus, og Bendtner blev således sat tilbage i startposition. Om det var et ophold i Kina, som Bendtner stod over for, er dog uklart.

Bendtner spillede senest i FC København. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bendtner spillede senest i FC København. Foto: Liselotte Sabroe

Den tidligere professionelle fodboldspiller Mikkel Bischoff har tidligere vurderet, at et udlandsophold - i eksempelvis Kina - kunne være en mulighed for Bendtner.

»Jeg forestiller mig ikke, at han tager til en anden klub i Danmark eller i Skandinavien.«

»Det skal være et eller andet sted, hvor det er spændende, hvis han skal fortsætte karrieren. Det kunne være USA, Kina eller Australien. Men et lige så godt bud er, at han ikke synes, at det er så sjovt mere og derfor vælger at stoppe karrieren,« siger han.

Nicklas Bendtner fortæller også i torsdagens afsnit, at lysten til fortsat at spille fodbold - og samtidig opleve en ny kultur - stadig er lokkende for ham.