Nicklas Bendtner viser klassen kort før VM, og torsdag aften afgjorde han den norske Super Cup-finale med et ekstraordinært mål, da han først lavede en tunnel på en modstander og siden bankede bolden i kassen. Det mål var nok til at afgøre finalen, der sluttede 1-0 til Rosenborg mod Lillestrøm.

»Vi spiller en god kamp og har en rigtig god attitude. Alle spillere spiller for at vinde. I første halvleg får vi måske ikke alle kombinationerne til at lykkes, men vi bliver ved med at prøve, og det bliver bedre og bedre, som kampen skrider frem. Selv om vi spiller med et ungt hold, bliver vi ved med at arbejde hårdt, og det er også der, man kan se, at vi vil vinde kampen,« sagde en glad Nicklas Bendtner til de norske medier efter kampen.

Lysten til at svare detaljeret fra danskeren stoppede dog, da spørgsmålene fra de norske journalister gik på den neglelak, som Nicklas Bendtner er begyndt at gå med.

Fra da af holdt han hænderne i lommen og ville ikke længere vise dem frem.

»Om du må se mine fingre? Det kender du nok godt selv svaret til,« replicerede Nicklas Bendtner og gav endnu et kort svar, da journalisten spurgte, hvorfor han har neglelak på.

»Fordi jeg gør, som det passer mig,« svarede han og var mere snakkesalig, da spørgsmålene igen drejede sig om den runde.

I Mike Jensens fravær var den danske angriber valgt til at være anfører for Rosenborg, og det glædede ham at gå i spidsen for et ungt norsk mandskaber, der også har de yngre danske kræfter Malte Amundsen og Jacob Rasmussen på holdet.

»Det er selvfølgelig en ære og en stor ting, så det passer mig fint,« forklarede Nicklas Bendtner, der om sit mål siger:

»Det er altid fedt at score. Målet betyder ikke så tilfældigt meget. Jeg vil hellere score i ligaen, men vi får endnu et trofæ, og det var ikke én spiller, der vandt trofæet i dag. Det var holdet. Det var en fremragende holdindsats af et ungt hold, som ikke har spillet så meget sammen,« lød det fra Nicklas Bendtner.

Næste opgave for Nicklas Bendtner og Rosenborg er søndag, hvor de norske mestre gæster Strømsgodset.