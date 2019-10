FC København-angriberen Nicklas Bendtner fik i sin ottende kamp omsider scoret et mål, og det var vigtigt.

Nicklas Bendtner var lettet over at få scoret et mål for FC København, som torsdag vandt 4-1 over FC Nordsjælland i pokalen.

Inden torsdagens pokalkamp i Parken havde Bendtner spillet syv kampe for københavnerne uden at score, så det var en forløsning.

- Det var rigtig fint, en god følelse, og nu er vi i gang, siger Bendtner til TV3+.

Bendtner udlignede til 1-1 efter 24 minutter, efter at FCN havde chokstartet med en 1-0-føring i starten af kampen.

Angriberen var ikke tilfreds med FCK's presspil i begyndelsen, men det blev bedre, som fodboldkampen skred frem.

- Vi spillede en fin kamp, selv om vi var sløvt startende, og de scorede. FCN's pasningsspil var hurtigt i starten.

- Men vi blev ved med at kæmpe, og i de sidste 30 minutter faldt det ud til vores fordel, hvor vi scorede nogle gode mål, siger Bendtner til tv-stationen.

- Vi ville videre i turneringen. Og det gjorde vi, og så ser vi frem mod søndag, siger Bendtner med henvisning til søndagens superligakamp hjemme mod Sønderjyske.

Bendtners mål var det første, han har scoret i Parken siden en landskamp for Danmark i samme arena mod Italien i november 2013. Dengang scorede Bendtner begge danske mål i 2-2-kampen.

Bendtner skiftede til FCK i sommer og har foreløbig kun kontrakt med klubben frem til årsskiftet.

/ritzau/