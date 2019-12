Danske tv-seere foretrækker nissepigen Tinka frem for fodbolddrengene Lionel Messi og Gareth Bale.

Det må være konklusionen, efter TV2 torsdag formiddag modtog seertallene for onsdag fra analyseinstituttet Gallup.

Disse viser, at der undervejs i det målløse og uroplagede El Clásico-fodboldopgør mellem FC Barcelona og Real Madrid i gennemsnit var 629.000 seere.

Til sammenligning fulgte sammenlagt 877.000 seere med i julekalenderen 'Tinka og Kongespillet' på TV2 klokken 19.25 og på TV2 Charlie klokken 20.

FC Barcelonas Lionel Messi i duel med Real Madrids målmand Thibaut Courtois og Sergio Ramos. Foto: ALBERTO ESTEVEZ

Ikke desto mindre erklærer TV2's sportschef, Frederik Lauesen, sig overordentlig tilfreds med interessen.

»Midt i al juletravlheden er det meget fine seertal. Desuden må jeg sige, at det på ingen måde er overraskende, at flere vil se julekalender end fodbold. 'Tinka og Kongespillet' har gennem hele december haft fantastiske seertal på linje med de største herrehåndboldkampe og 'Badehotellet',« siger han.

Tinka.

Han sætter stor pris på, at El Clásico-kampen mellem FC Barcelona og Real Madrid er den mest sete klubliga-kamp på dansk tv siden 24. marts 1996, hvor en duel i Superligaen mellem FC København og Brøndby på TV2 havde 696.000 seere i snit til de to halvlege.

»Det er super glædeligt for os, at interessen for spansk fodbold er så overvældende. Så det kan bestemt ikke udelukkes, at vi en anden gang viser en klubkamp fra øverste europæiske hylde på vores hovedkanal. Men fra nytår supplerer vi vores TV2 Sport-kanal med en splinterny. Så det bliver primært her, danskerne fremover får muligheden for at følge store sportsbegivenheder,« siger Frederik Lauesen.

Frederik Lauesen, der er sportschef på TV2, sammen med tv-kanalens nu forhenværende direktør Merete Eldrup. Foto: Claus Fisker

I forhold til Champions League-finaler er onsdagens El Clásico på TV2 mere set end alle Champions League-finaler siden 1999, hvor tallet på TV3 var 742.000.

»Dette års CL-finale havde 562.000 seere og ligger i den høje ende, men de fleste år har tallene på CL-finaler ligget mellem 375.000 og 500.000,« oplyser Michael Hansen, der er redaktør i TV2 Kommunikation, og tilføjer:

»Der har været enkelte Champions League-kampe med dansk deltagelse i 2010 og 2011 samt Europa Cup-kampe på TV 2 i årene 2004-2009, som har haft flere seere end gårsdagens 629.000. Det ændrer dog ikke ved, at det netop offentliggjorte seertal er meget, meget højt, når det handler om klubfodbold. Det meste superligafodbold ligger jo mellem 50.000 og 150.000 seere.«

Under kampen mellem FC Barcelona og Real Madrid meldte et hav af brugere på deres Facebook-sider, at de ikke kunne se El Clásico-opgøret på YouSee og TV2 Play.

Mange blev onsdag aften mødt af følgende meddelelse, da de forsøgte at logge på TV2 Play for at se El Clásico-opgøret mellem FC Barcelona og Real Madrid.

Forsøgte man at logge ind på TV2 Play, blev mange mødt af følgende meddelelse: »Ups... Der er sket en uventet fejl. Prøv igen om lidt eller kontakt kundeservice.«

Samtidig modtog flere YouSee-kunder en sms om, at ens tv-forbindelse kunne være nede.

Denne sms sendte YouSee til en række af sine kunder under El Clásico-opgøret mellem FC Barcelona og Real Madrid.

Rigtigheden af disse observationer benægtes ikke af TV2.

»Vi kender tidspunktet for udfaldet, men kan ikke aflæse effekten af den i de seertal, vi har modtaget. Så vidt jeg er orienteret, var nogle seere i Nordsjælland berørt af problemet. Jo mindre et område har været berørt, jo mindre kan vi se det i sådan en kurve,« siger Michael Hansen.

Real Madrid og FC Barcelona mødes næste gang i den spanske fodboldliga 1. marts næste år.

Endnu har man på TV2 ikke besluttet, hvilken af TV2-kanalerne kampen skal vises på.