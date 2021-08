Radja Nainggolan har fået en skidt start på tilværelsen i Royal Antwerp FC.

For efter at være skiftet tilbage til sit hjemland for lidt over en uge siden, hvor det indtil videre kun er blevet til få træninger og 30 minutters spilletid, er det gået helt galt for den belgiske stjerne.

Midtbanespilleren blev nemlig stoppet af politiet natten til søndag, da han kørte med over 100 kilometer i timen gennem storbyen. Men ikke nok med det – han havde også alkohol i blodet.

Det skriver det belgiske medie Het Nieuwsblad.

Foto: NICOLAS MAETERLINCK Vis mere Foto: NICOLAS MAETERLINCK

Nainggolan har i første omgang fået frataget sit kørekort i 15 dage.

Det er dog ikke første gang, Nainggolan er havnet i problemer på grund af for høj fart og alkohol i blodet. Det skete også i 2017.

Dengang fik han frataget sit kørekort og fik en bøde med på vejen, selvom han hævdede, at det ikke var ham, der kørte bilen.

Royal Antwerp FC har både danske Brian Priske som cheftræner og Viktor Fischer som spiller. Klubben har endnu ikke kommenteret sagen.

Belgiske Nainggolan har tidligere spillet på store adresser som Inter og Roma, og det er desuden blevet til 30 landskampe for Belgien, hvor han står noteret for seks mål.

I begge klubber havnede Nainggolan i problemer grundet sin livsstil.