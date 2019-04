Den belgiske storklub Anderlecht er på jagt efter en ny cheftræner, efter at hollandske Fred Rutten tirsdag blev smidt på porten.

Og én af de hedeste kandidater til tjansen er danske Kasper Hjulmand, der i vinter var millimeter-tæt på jobbet i den belgiske hovedstad.

Men FC Nordsjælland ville have penge for Hjulmand, og så trak Anderlecht sig.

I dag har Kasper Hjulmand forladt trænersædet i det nordsjællandske, og dermed ligger skiftet til Anderlecht vel lige til højrebenet? Ak nej - der er stadig forhindringer for den 47-årige danske træner.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Anderlechts tekniske direktør, danske Frank Arnesen, er ifølge belgiske Het Nieuwsblad klar til at ansætte Kasper Hjulmand, som han tror meget på.

Men Michael Verschueren, der er sportsdirektør i Anderlecht, er mere i tvivl om danskeren. Han mener - ifølge Het Nieuwsblad - at Anderlecht er nede i så dybt et hul spillemæssigt, at det vil være farligt at ansætte en 'revolutionernede' træner som Hjulmand, der vil bringe en masse ændringer og nytænkning med sig.

Michael Verschueren hælder angiveligt mere til at ansætte en træner, der kender den belgiske liga indgående - og helst en træner, der også kender Anderlecht indefra.

Så lige nu er Anderlechts sportslige ledelse delt i to lejre - og det ventes, at klubformand Marc Coucke får det afgørende ord. Men Coucke er pt. i Vietnam, så Hjulmand og Frank Arnesen må væbne sig med tålmodighed.