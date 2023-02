Lyt til artiklen

Den belgiske målmand Arne Espeel er gået bort, efter han kollapsede på banen.

Espeel spillede for Winkel Sport B og faldt om kort efter, at han havde reddet et straffespark i lørdagens kamp mod Westrozebeke.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror og Het Nieuwsblad.

Målmanden blev forsøgt genoplivet med en hjertestarter, men kort efter ankomsten til hospitalet stod det klart, at 25-årige Arne Espeels liv ikke stod til at redde.

»Bolden var stadig i spil. Vores målmand rejste sig så hurtigt som muligt for at få bolden, men så faldt han om. Det var virkelig forfærdeligt at se på,« fortæller Stefaan Dewerchin, der er assistenttræner i klubben, ifølge Mirror.

»Alle spillerne brød sammen efter hændelsen. Det var et hårdt slag, da vi fik beskeden om, at han var død. Jeg tror stadig ikke, at alle spillerne er helt klar over, hvad der skete.«

Winkel Sport B, som spiller i den syvendebedste belgiske række, førte kampen 2-1, men kampen blev afbrudt efter den tragiske hændelse.

Klubbens medlemmer, fans og venner og familie til spillerne vil mandag gå en tur gennem gaderne i Sint-Eloois-Winkel som en hyldest til målmanden.

Dødsårsagen er endnu ikke klarlagt, men Arne Espeel vil blive obduceret i løbet af mandagen.