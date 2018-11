Det spanske hold tabte med 0-1 ude til Standard Liege, der kan drille Sevilla i kampen om videre avancement.

Den spanske fodboldklub Sevilla kan få svært ved at leve op til klubbens stolte traditioner i Europa League.

Fra 2013 til 2015 vandt Sevilla turneringen tre gange i træk, men i denne sæson har den andalusiske klub med Simon Kjær på holdet problemer med at kæmpe sig videre fra gruppespillet.

Torsdag tabte Sevilla med 0-1 ude til belgiske Standard Liege, der havde Moussa Djenepo som matchvinder efter en time.

De belgiske værter spillede sig igennem Sevilla-forsvaret, hvor Simon Kjær appellerede for offside. Det blev dog ikke dømt, og så kunne Djenepo sende bolden i mål.

Kort efter scoringen blev Sevillas Pablo Sarabia præsenteret for rødt kort, da han modtog sin anden advarsel i kampen efter en tackling med knopperne forrest.

Sevillas nederlag betyder, at det spanske hold og Standard Liege hver har ni point i gruppe J, der toppes af russiske Krasnodar med 12 point.

Sevilla får om to uger besøg af Krasnodar, mens Liege skal på en tur til Tyrkiet for at møde bundproppen Akhisar Belediye, der er uden point.

I gruppe L fik Andreas Christensen fuld spilletid for Chelsea, der slog græske Paok med 4-0 hjemme på Stamford Bridge. Det var Chelseas femte sejr af fem mulige.

Den danske midterforsvarer, der endnu ikke har fået spilleminutter i Premier League i denne sæson, har været en fast mand i Chelseas europæiske kampe.

Mod Paok var han dog tæt på at komme galt afsted, da han midtvejs i anden halvleg blev tacklet hårdt på kroppen i en luftduel og faldt ned i græsset. Trods store smerter spillede Andreas Christensen kampen til ende.

Allerede før kampen havde Chelsea sikret sig avancement til forårets 16.-delsfinaler. Det er dog helt åbent, hvem englænderne får følgeskab af gruppen, der ud over Paok tæller BATE Borisov og MOL Vidi.

I gruppe I kan samtlige fire hold - Genk, Besiktas, Malmö FF og Sarpsborg - avancere til knockoutfasen inden sidste spillerunde om to uger.

Torsdagens opgør mellem Malmö og Genk endte 2-2. Trods en 2-0-føring måtte Sarpsborg på eget græs indkassere et nederlag på 2-3 til Besiktas.

