Roberto Martínez har stor respekt for Danmark, som han kalder for et stabilt hold med rutinerede spillere.

Belgien kan nøjes med uafgjort på hjemmebane onsdag aften i fodboldlandskampen mod Danmark for at vinde Nations League-gruppen.

Men Belgiens landstræner, Roberto Martínez, sætter ikke sit hold op til bare at få et enkelt point.

Den taktik er alt for risikabel, og derfor vil verdensranglistens nummer et angribe kampen, som skulle den vindes.

Det siger Roberto Martínez på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

- Vi går ud til kampen med indstillingen om at vinde den. Vi er ikke vant til at gå ud til en kamp for at spille uafgjort, og jeg er heller ikke sikker på, at vi ville kunne finde ud af at spille efter at få uafgjort, siger Martinez.

Samtidig påpeger han også, at Danmark er et stærkt hold, og at de belgiske spillere ikke må tro, at kampen allerede er vundet.

- Vi har set Danmark tage til Wembley og vinde, og de har været meget stabile. Danmark fandt også en måde at vinde på over Island på kampens sidste spark. Så det bliver en vanskelig kamp for os.

- Danmark har en god generation af spillere, og det er et hold med en stærk balance. Vi så også i den første kamp mod Danmark, at det var en meget kompetitiv kamp, siger Martínez med henvisningen til 2-0-sejren i september.

Han hæfter sig ved, at Danmark har en stamme af spillere, der til daglig gør sig i store europæiske klubber.

- Danmark har stærke angribere i Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite, en dygtig 10'er i Christian Eriksen, og de har også Pierre-Emile Højbjerg, Simon Kjær og Kasper Schmeichel.

- Det er en stærk gruppe af spillere, som har meget erfaring, og Danmark er et hold, som kan gøre ondt på alle, og det skal vi være helt klar på, siger landstræneren.

Til kampen mod Danmark må Belgien undvære karantæneramte Thomas Meunier og Axel Witsel. Desuden misser stjernen Eden Hazard kampen, da han er smittet med coronavirus.

- Kampen kommer desværre et par dage for tidligt for Eden, siger landstræneren.

/ritzau/