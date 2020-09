Belgiens landshold vil knæle før lørdagens kamp mod Danmark.

Det fortæller holdets pressechef, Stefan van Looc, til TV 2 Sport.

»Ja, det vil de,« lyder det korte svar fra pressechefen til det danske medie.

Lige nu er det stadig uvist, om det danske landshold vil knæle før lørdagens kamp mod de belgiske verdensstjerner.

Det fortalte landsholdets målmand Kasper Schmeichel fredag på et pressemøde:

»Vi er ikke sikre endnu. Vi fik en forespørgsel fra de engelske spillere om at gøre det, og som trup og nation er vi imod alle former for diskrimination, og vi er glade for at kunne hjælpe og være en del af hvad end, vi kan gøre.«

Sikkert er det dog, at det kommer til at ske tirsdag aften, når det engelske landshold besøger Parken. Det sker for at gøre opmærksom på og opponere mod politivolden mod sorte i USA.

Markeringen med det ene knæ i jorden viser opbakning til Black Lives Matter-kampagnen, der sætter fokus på sortes rettigheder.

Nogle mener, at det er politisk, men sådan skal det ikke forstås på landsholdet.

»Vi ser det som et humanitært problem. Vi er imod al diskrimination. Vi tolerer det ikke, og vi accepterer det ikke. Debatten er måske mere politisk motiveret. For os har det ikke noget med politik at gøre. Det handler om humanitære udfordringer,« siger Kasper Schmeichel.

Hverken han eller anfører Simon Kjær ville fredag svare på, hvorfor Danmark ikke har besluttet sig for at knæle eller ej inden kampen mod Belgien.

