Club Brugge er belgisk mester for 17. gang, efter at Pro League-sæsonen er blevet afblæst.

Sagaen om afslutningen på den belgiske fodboldsæson har endegyldigt fået en ende.

Fredag er sæson endeligt afblæst, og den nuværende stilling afgør slutplaceringerne i Belgiens bedste række, Pro League.

Det skriver Pro League på Twitter.

Dermed kåres Club Brugge som belgisk mester for 17. gang i historien, mens Jess Thorups Gent bliver nummer to i Pro League med 15 point op til mesterholdet.

Klubberne har spillet 29 kampe hver og manglede at spille den sidste runde af grundspillet samt hele slutspillet.

Belgien var det første land til at melde ud, at fodboldsæsonen ville blive indstillet uden at fuldføre kampprogrammet, men en endelig vedtagelse er blevet udskudt fire gange. I mellemtiden har den hollandske Æresdivision nået at indstille sæsonen.

Beslutningen om at afblæse Pro League er taget på baggrund af, at Belgiens nationale sikkerhedsråd i sidste uge bandlyste professionel fodbold til og med 31. juli.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har meddelt de nationale ligaer, at 2019/20-sæsonen senest skal være færdig i juli, og det kunne belgierne altså ikke nå.

Da sæsonstoppet sker på grund af myndighedernes udmeldinger, slipper Belgien for at blive straffet af Uefa for ikke at have færdigspillet sæsonen.

/ritzau/