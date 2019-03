Hvor klar er Nicklas Bendtner?

Det er spørgsmålet, der presser sig på, når den norske liga, Eliteserien, begynder i denne weekend.

Den danske angriber er udset til at danne et højtprofileret angrebsduo for Rosenborg sammen med Alexander Søderlund, men den norske TV 2-ekspert Jesper Mathisen har sine tvivl.

»Søderlund og Bendtner på deres bedste er fantastisk, men kommer de til at være det?« spørger Jesper Mathisen i en artikel hos Adresseavisen.

Nicklas Bendtner vandt både mesterskab og pokal med Rosenborg sidste år. Foto: FREDRIK HAGEN Vis mere Nicklas Bendtner vandt både mesterskab og pokal med Rosenborg sidste år. Foto: FREDRIK HAGEN

Han er bekymret i forhold til en specifik episode i den forgangne uge.

»Det er nogle faresignaler ved, at Nicklas Bendtner blev smidt ud af truppen mod Norrköping. Og hvordan vil det gå, hvis de ikke vinder kampe, og supporterne mener, at de spiller forkert?« siger Jesper Mathisen videre.

TV 2-eksperten henviser til Rosenboreg sidste testkamp mod det svenske hold, hvor Nicklas Bendtner i sidste øjeblik blev sorteret fra til truppen.

Dermed er det ikke blevet til meget decideret kamptræning i år for den danske angriber, der brugte de første 50 dage af året i København, hvor han afsonede sin dom for sidste års voldsepisode med en taxachauffør.

Rosenborgs nye træner, Eirik Horneland, sagde i forbindelse med testkampen mod Norrköping, at grundlaget for at bruge Nicklas Bendtner var 'for tyndt'.

På trods af usikkerhedsmomenterne omkring Nicklas Bendtner, regner Jesper Mathisen med, at Rosenborg kommer til at genvinde det norske mesterskab.

»Der har været en del forstyrrelser siden sidste år, men sandheden er, at de har den bedste målmand, den bedste midterforsvarer, den bedste back, potentielt set den bedste midtbane, og desuden er der masser af færdigheder foran,« lyder vurderingen.

Jesper Mathisen er dog den eneste af de fem eksperter, som Adresseavisen har spurgt, der tipper på Rosenborg som guldvinder.

Alle de øvriger gætter på Molde.

Rosenborg spiller sin første ligakamp søndag, hvor Bodø/Glimt er modstanderen på udebane. Truppen til kampen er endnu ikke udtaget.