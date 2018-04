Selvom Lyngby-træner Thomas Nørgaard kender holdets kvaliteter, er han bekymret over de manglende ligasejre.

Lyngby. Lyngby er nu oppe på 20 kampe uden sejr i Alka Superligaen, og holdet kommer dermed ind til næste uges playoff-kamp mod Silkeborg i dårlig form.

Cheftræner Thomas Nørgaard er da heller ikke helt sikker på, hvor holdet står inden de afgørende kampe, efter det søndag blev til et 1-3-nederlag til Randers FC.

- Jeg er fortrøstningsfuld, fordi jeg kender truppen og ved, hvad der sker i dagligdagen, siger Thomas Nørgaard.

- Men selvfølgelig er jeg bekymret, fordi det er så længe siden, vi har vundet en fodboldkamp.

Han medgiver gerne, at Silkeborg kommer ind til de to playoff-kampe som favoritter.

- Det bliver en svær opgave, hvor vi ikke kan tillade os at lave de fejl, vi lavede mod Randers.

- Det er alfa og omega for os, at vi finder den rette mavefornemmelse i det her. Vi må ikke gå rundt og bilde hverken os selv eller omverdenen ind, at vi ikke er bekymrede og nervøse. Selvfølgelig er man nervøs.

- Men omvendt skal man heller ikke være så forkrampet, så man ikke tør at være i det, siger Thomas Nørgaard.

Midtbaneprofilen Martin Ørnskov lavede i søndagens nederlag mod Randers en personlig fejl, der kostede mål.

Han ser frem til igen at spille kampe, hvor der for alvor er noget på spil.

- Der er ingen tvivl om, at vi ikke kommer ind som jubeloptimister og tror, vi er det bedste hold.

- Jeg glæder mig til det. Holdet og jeg selv hungrer efter at få et positivt resultat i stedet for at skulle stå og snakke negativt efter 20 kampe, siger Martin Ørnskov.

