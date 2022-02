Jonas Wind står over for en stor udfordring. Og nok også den største i karrieren.

I hvert fald hvis man spørger den tidligere fodboldspiller Jesper Grønkjær.

For ifølge ekspertkommentatoren hos Nent, kan Winds skifte til den tyske fodboldklub Wolfsburg medføre en lettere kaotisk start for danskeren.

Klubben er nemlig i store spillemæssige problemer, og i skrivende stund befinder Wolfsburg sig lige over nedrykningsstregen i den tyske Bundesliga.

Jonas Wind er netop skiftet til tyske Wolfsburg.

»Det kan blive en koldstarter, og det kan jeg godt have bange anelser omkring. Han kommer ind på et hold, som slet ikke fungerer. De er ude i noget af en deroute,« forklarer Jesper Grønkjær og tilføjer:

»Jeg havde ikke håbet, det blev en bundklub med store problemer, han skiftede til. Der er spillemæssig kaos, og han får ikke en rolig start. Det bliver svært for ham.«

Jonas Wind hev mandag teltpælene op i København og rykkede til Tyskland i et skifte, der forlyder at ligge i omegnen af 90 millioner kroner.

FC København skrev da også i en fondsbørsmeddelelse, at klubben forventer en positiv virkning på resultatet før skat på 83 millioner kroner.

22-årige Jonas Wind er opvokset i den danske hovedstad, hvor han har været en del af klubben, siden han var barn.

Angriberen nåede at spille 114 kampe og score 46 mål for FCK, og så står han desuden noteret for 12 landskampe.

