Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg håber meget, at de tager det alvorligt.«

Ordene kommer fra landstræner Kasper Hjulmand - og han er bekymret.

Bekymret for, at de kasakhiske værter ikke vander kunstgræsbanen forud for søndagens EM-kvalifikationskamp i Centralasien - for det kan have indflydelse på både spillernes helbred og på kampen.

Derfor sendte han en klar opfordring, der ikke var til at misforstå på lørdagens pressemøde i Astana.

»Vi prøver ikke at tænke for meget over det. Vi ville selvfølgelig elske ikke at spille på kunstgræs - og så er det især meget vigtigt, at banen får vand. Både for spillets skyld, men også for spillernes. Det er meget vigtigt, at de vander banen,« lød det fra landstræneren, der begrundede sin bekymring:

»Deres bane så tørrere ud i første halvleg (mod Slovenien, red.), og vores scout nævnte, at den ikke blev vandet før kampen. Jeg håber meget, at de tager det alvorligt og sørger for, at der bliver vandet. En kunstbane skal være våd.«

Kunstgræsset på Astana Arena har allerede fået én over nakken af landsholdsangriber Martin Braithwaite, der overfor TV 2 Sport mener, at banerne ikke bør være lovlige.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Så langt vil Hjulmand ikke gå, men noget af vejen går han hånd i hånd med Braithwaite.

»I forhold til om det skal være lovligt, der kan jeg kun sige, at vi alle helst vil have gode græs- og hybridbaner. Det kunne også være, at man som international fodbold ville kunne hjælpe steder som det her med at få en god hybridbane - også i forhold til spillerne, der kommer til at spille på noget mere ensartet, når der er så mange kampe.«

»Det er rigtig vigtigt, at spillerne får en ensartethed i underlaget, men vi vil alle gerne have gode græs- og hybridbaner, hvor det kan etableres, og det tror jeg måske, at international fodbold skal bidrage til.«

Ét spørgsmål om kunstgræsset i Kasakhstan fik Kasper Hjulmand op ad stolen på podiet i Astana - for man skal ikke tage kunstgræs-kritikken som nogen form for rygdækning inden søndagens kamp.

Det kan du læse mere om HER.