Manchester City spiller topkamp mod Liverpool søndag, men Guardiola ved ikke, om han sparer profiler mod FCK.

Manchester City står med det ene ben i Champions League-kvartfinalen efter at have vundet 3-1 ude over FC København, men englændernes manager, Pep Guardiola, er alligevel bekymret før onsdagens returkamp i Manchester.

FCK-kampen spilles fire dage før en nøgleduel mod Liverpool i Premier Leagues guldkamp, og det synes oplagt, at City i et tæt kampprogram vil spare flere profiler mod FCK. Men Guardiola er ikke afvisende over for at spille med gallaopstillingen.

- Min holdopstilling kommer til at afhænge af, hvordan mine spillere er kommet sig over den seneste kamp. Jeg kommer først til at tage beslutningen om min startopstilling mod FCK onsdag morgen.

- Det er to vigtige turneringer, og vi skal huske at have respekt for FC København. Vi må ikke undervurdere nogen. Champions League er Champions League, og man skal være fokuseret for at spille sig frem til at være blandt de sidste otte hold, siger Guardiola på et pressemøde.

Han påpeger, at det gunstige udgangspunkt ikke må blive en sovepude for spillerne i onsdagens kamp.

- Jeg er altid lidt bekymret, men jeg vil selvfølgelig foretrække at føre 3-1 i stedet for at være bagud med 1-3 før returkampen.

- Jeg er bekymret for, om vi præsterer, som vi skal, så vi kommer til næste runde. Alt kan ske, og man kan få et rødt kort, der kan ændre det hele. Det er de små ting, som afgør fodbold - lige nu ligger vi nummer to i Premier League, og hvis vi havde vundet en kamp i stedet for at spille uafgjort, havde vi ført.

- Derfor skal alle spillere altid være helt mentalt klar til den næste kamp. Det skal de også være, når de møder FCK. Champions League er en speciel turnering, siger Guardiola.

Han affejer spørgsmål om, hvorvidt Manchester City kan vinde "the treble": Champions League, Premier League og FA Cuppen. Lige nu fokuserer han kun på mødet med den danske mesterklub, som han storroser.

- Kompaktheden, og måden FCK-holdet bevægede sig på i den første kamp, var imponerende. Vi er selvfølgelig opmærksomme på alle spilleres styrker, for vi har analyseret dem grundigt.

- FCK er et godt hold, og vi har set, hvor gode de var mod Manchester United, Galatasaray og Bayern München. Det kræver meget at slå FCK.

- Vi er forberedt på FCK's træk, og hvordan vi kan komme med modtræk til dem. Det gælder både offensivt og defensivt, siger Guardiola.

Det norske målmonster Erling Haaland er en af de spillere, det udefra set ville være oplagt at give en pause mod FCK, så han er helt frisk til topkampen mod Liverpool.

Forud for FCK-mødet blev Haaland valgt til at deltage i et pressemøde, og den prioritering er oftest et udtryk for, at han også er tiltænkt at skulle spille den efterfølgende kamp.

Selv afviser nordmanden da også at tale om den forestående topkamp mod Liverpool, for først er der en dansk forhindring.

- Jeg har ikke tænkt på kampen mod Liverpool, før jeg bliver spurgt om den nu. Jeg fokuserer på, at vi skal møde FC København, siger Erling Haaland.

- FCK har gjort det godt i Champions League i år. Det er et svært hold at spille imod.

Da Haaland bliver bedt om at pege på FCK's bedste spillere, pegede han på "mine norske brødre" (Mohamed Elyounoussi og Birger Meling, red.), plankeværket Kamil Grabara og dribleren Elias Achouri.

Returkampen mellem Manchester City og FCK begynder onsdag klokken 21 dansk tid.

