Det er vilde scener, der cirkulerer verden over af Catalonien i disse dage.

Demonstrationer, flammer og voldelige scener er pt. virkelighed i den østlige del af Spanien, der længe har kæmpet for uafhængighed.

De hårde billeder har selvfølgelig også nået verdens sportsudøvere, og fredag blev en af dem spurgt ind til situaitionen i Catalonien: fodboldspilleren Cesc Fabregas.

»Det gør ondt at se mit land og mit folk lide på den måde,« siger Monaco-spilleren ifølge franske L'Équipe.

Cesc Fabregas har selv spillet i FC Barcelona. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Cesc Fabregas har selv spillet i FC Barcelona. Foto: JOSEP LAGO

Cesc Fabregas er selv fra Catalonien og spillede i mange år for regionens storklub, FC Barcelona.

Først som ungdomsspiller og så igen fra 2011-2014.

»Alle ved, at jeg er født derovre (i Arenys de Mar, som ligger nord for Barcelona, red.), og de billeder, man ser, er smertefulde for mig,« fortæller Cesc Fabregas.

»Jeg håber, at man finder en løsning på tingene hurtigt, vi føler en stor uretfærdighed, og vi beder bare om at sidde rundt om et bord for at snakke. Så svært tror jeg ikke, at det er, og det er det eneste, som vi beder om.«

På trods af distancen følger Fabregas nøje med i situationen i hjemlandet, som naturligvis bekymrer ham.

Men han tror på, at der er bedring på vej.

»Med dialog kommer det hele til at gå meget bedre. Men det er trist at se billederne fra mit hus i Monaco,« siger Fabregas.

Dem 32-årige midtbanespiller og Monaco møder Rennes på søndag.