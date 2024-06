Der er lagt op til stor folkefest i Tyskland, når EM i fodbold skal afvikles i vores naboland fra 14. juni.

Men en ny undersøgelse viser, at den tyske befolkning bekymrer sig om andre mere alvorlige ting end fodbolden forud for europamesterskabet.

En undersøgelse foretaget af YouGov og Sinus Instituttet viser, at en stor del af tyskerne frygter for terrorangreb under slutrunden.

Næsten halvdelen af tyskerne – 47 procent – er ifølge undersøgelsen bekymrede for, at et terrorangreb er en mulighed under slutrunden.

Noget tyder dog på, at det primært er det ældre segment, der går med bekymringen.

Tallene fra undersøgelsen viser også, at det kun er 35 procent af de yngre respondenter – dem i aldersgruppen under 29 år – der er bekymrede for et eventuelt terrorangreb.

Undersøgelsens resultater er baseret på en online undersøgelse foretaget mellem 18. og 25. april, hvor 2.065 personer i alderen 18-75 år deltog.

Fodboldslutrunder trækker mange tusinde mennesker på stadion og til forskellige arrangementer relateret til kampene og har også før været mål for terror.

Blandt andet i 2015, hvor tre bomber blevet sprunget på det franske nationalstadion, Stade de France, under en kamp mellem Frankrig og Tyskland.