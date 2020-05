Premier League bekræfter, at ligaen agter at starte op 17. juni, såfremt alle foranstaltninger er på plads.

Premier League vender efter planen tilbage onsdag 17. juni.

Det bekræfter ligaen torsdag aften.

To opgør starter den bedste engelske fodboldrække op igen, skriver flere medier. Aston Villa mod Sheffield United og Manchester City mod Arsenal.

Ifølge avisen The Independent skal den første kamprunde efter coronapausen - runde 30 - spilles fra 20. juni, men de fire førnævnte hold mangler at spille deres kamp nummer 29, og de skal afvikles inden da.

Som led i forberedelserne til at starte med at spille igen er der på det seneste i flere omgange blevet udført massetest for coronavirus blandt spillere og ansatte i ligaen.

12 er blevet testet positive og efterfølgende sendt i syv dages karantæne.

I sidste uge fik holdene lov til at genoptage holdtræning i begrænset omfang. Onsdag stemte klubberne for, at der fremover må være kontakt mellem spillerne under træningen.

Premier League har været på pause siden starten af marts. Der mangler i alt at blive spillet 92 kampe.

Liverpool fører suverænt og er to sejre fra at sikre klubbens første mesterskab i 30 år. 25 point efter ligger Manchester City på andenpladsen med fire point ned til Leicester.

Chelsea indtager den vigtige fjerdeplads, der giver direkte adgang til Champions League-gruppespillet næste sæson.

I den anden ende af tabellen ligger Bournemouth, Aston Villa og Norwich lige nu til at rykke ned. Bournemouth er dog á point med de to hold over nedrykningsstregen.

/ritzau/