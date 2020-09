Coronavirussen har i den grad ramt den italienske klub Genoa.

Først blev danske Lasse Schöne testet positiv, inden klubben så kunne meddele, at en lang række øvrige spillere også var ramt. Og nu er der så blevet sat flere navne på.

På en liste, som Genoa har delt på deres hjemmeside onsdag aften, kan man således læse, at danske Lukas Lerager også er blandt de smittede.

Den tidligere Viborg-spiller spillede så sent som i weekenden, hvor han fik 70 minutter på banen, da Genoa blev klædt af med 0-6 mod Napoli.

Lukas Lerager (billedet) og Lasse Schöne er nu begge smittet med coronavirus.

Dermed tæller listen følgende 11 spillere:

Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta og Valon Behrami.

Derudover er fire fra klubbens stab også smittede med coronavirus.

Men selvom klubben er hårdt ramt af virussen, så har landets sportsminister udtalt, at den nationale liga ikke er i fare.

»Jeg vil gerne forblive optimistisk. Der er absolut ingen grund til at stoppe Serie A. Jeg ser ikke grund til at stramme protokollerne. De er fine for nu,« har Vicenzo Spadafora udtalt til La Gazetta dello Sport.

Coronaudbruddet i klubben trak også tråde til dansk fodbold, da FC København netop havde hentet Peter Ankersen tilbage til Østerbro fra Genoa, da udbruddet blev kendt. Det kan du læse mere om herunder.