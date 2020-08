Der bliver tomt på tribunerne, når Kasper Hjulmand tager hul på sin landstrænerkarriere.

For Danmarks to kommende landskampe mod henholdsvis Belgien og England bliver nemlig spillet bag lukkede døre.

Det bekræfter Uefa tirsdag eftermiddag på sin hjemmeside.

Forbundet har - på grund af coronakrisen - besluttet at afvikle de fleste europæiske kampe i efteråret uden tilskuere.

UEFA bekræfter nu, at Herrelandsholdets #NationsLeague-kampe mod Belgien og England desværre spilles bag lukkede døre.



Vi håber, at I vil følge med på tv og stream #ForDanmark https://t.co/EQiaOVBHnd — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) August 25, 2020

I stedet håber DBU, at de danske roligans vil støtte Hjulmands tropper hjemme fra sofaen.

'Vi håber, I vil følge med på tv og stream,' skriver unionen på Twitter.

Hjulmand udtog mandag 23 spillere til sin første landsholdstrup. Han kan herudover efterudtage en enkelt spiller senere.

I den forbindelse var der flere overraskelser blandt landstrænerens udvalgte. Både Rasmus Falk, Andreas Skov Olsen og Joakim Mæhle er alle udtaget.

Og specielt de to sidste må siges at være overraskelser. For begge spilleres vedkommende gælder det nemlig, at de for første gang i karrieren er udtaget til landsholdet.

Du kan se hele truppen ved at klikke HER.

Belgien og England kommer på besøg i Parken henholdsvis 5. og 8. september.