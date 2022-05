Nordmanden Erling Haaland kan nu kalde sig Manchester City-spiller fra næste sæson.

Det bekræfter klubben på deres hjemmeside.

Manchester City er blevet enig med Borussia Dortmund om en aftale, der angriberen til Premier League-klubben fra 1. juli 2022.

Klubben skriver på deres hjemmeside, at transfersummen og de andre endelige vilkår i den unge nordmands kontrakt ikke er offentliggjort, da klubben stadig mangler at forhandle det hele på plads med den 21-årige angriber.

Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Foto: SASCHA STEINBACH

Transferjournalisten Fabrizio Romano mener at vide, at Haaland har skrevet under på en kontrakt, der løber til 2027 og blandt andet vil indbringe nordmanden hele 375.000 pund om ugen – svarende til over 3,2 millioner kroner.

Dermed bliver nordmanden blandt klubbens bedste betalte og skulle ifølge Fabrizio Romano nu tjene det samme som Manchester Citys helt store stjerne, belgieren Kevin De Bruyne.

Transferjournalisten mener også at vide, at Manchester City vil betale Borussia Dortmund 60 millioner euro for at købe Haaland fri af hans nuværende kontrakt. Et beløb, der svarer til over 446 millioner kroner.

Med skiftet går Erling Haaland i farens fodspor. Alfie Haaland spillede nemlig tre sæsoner i Manchester City fra 2000 til 2003.

Den norske superstjerne har længe været rygtet til de største klubber i Europa, hvor han blandt andet er blevet rygtet til Real Madrid, Barcelona og Bayern München.

I Dortmund har Haaland banket mål ind på stribe. I sine 88 kampe i den tyske storklub har den 21-årige angriber nettet hele 85 kampe.

Bekræftelsen af Haalands skifte kommer efter et opsigtsvækkende interview med Manchester Citys manager, Pep Guardiola.

For få timer siden var han ude og sige noget om Haaland, hvor han dog ikke nævnte nordmandens navn eller generelt ville snakke om den forstående transfer.

»Alle kender situationen. Jeg kan ikke lide at snakke om fremtiden og næste sæson. Jeg bør ikke sige noget, da Dortmund og City har sagt, at jeg ikke må sige noget, før aftalen er helt på plads,« sagde Guardiola på et pressemøde tirsdag.