Er du gal, en pris.

West Ham har solgt stjernespilleren Declan Rice for en sum, der er ny rekord for en britisk spiller ifølge klubben.

Det skriver West Ham lørdag morgen på sin hjemmeside uden at sætte navn på køberen.

Det er dog en knap så velbevaret hemmelighed, at London-rivalen Arsenal har jagtet den engelske landsholdsspiller. Det er dog endnu ikke bekræftet.

Tidligere har Jack Grealish kostet knap en milliard - i omegnen af 910 mio., da han blev hentet til Manchester City. Rice er dog endnu dyrere, lyder det fra West Ham.

West Hams medejer David Sullivan lægger ikke skjul på, at klubben gerne ville have beholdt den 24-årige midtbanespiller.

- Jeg vil gerne gøre det klart over for vores fans, at vi ikke ønskede at sælge Declan. Vi ville bygge vores hold op omkring ham og gav ham flere forbedrede og langvarige kontrakttilbud for at sikre hans fremtid.

- Men da Declan gjorde det klart, at han ønskede at skifte væk og få en ny udfordring, følte klubben ikke, at det ville være rigtigt at stille sig i vejen for ham, siger Sullivan til West Hams hjemmeside.

Rice debuterede for førsteholdet i West Ham som 18-årig og står noteret for 245 kampe for klubben.

/ritzau/