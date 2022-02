Christian Eriksen på banen i en officiel fodboldkamp. Jeps, nu sker det.

For Eriksen er i Brentfords kamptrup lørdag mod Newcastle i Premier League og vil komme på banen, siger Brentford-træner Thomas Frank på et pressemøde forud for kampen.

»Det er en stor dag for os alle, men især for Christian og hans familie,« siger Frank ifølge Brentford.

Christian Eriksen har ikke været i aktion i en officiel fodboldkamp siden den skæbnesvangre kamp mod Finland 12. juni sidste år. Her faldt han om med hjertestop, og siden har han været væk fra fodboldbanen. I efteråret gik jagten ind på at komme tilbage på fodboldbanen, og i januar kunne han afsløre, at Brentford ville blive hans næste klub.

Eriksen har allerede spillet to træningskampe for London-klubben, men nu bliver det alvor i Premier League.

Det er første gang, at Eriksen er med i truppen, og det bliver første gang, han får spilleminutter. Han har tidligere haft rig erfaring med Premier League i sine syv år i Tottenham.

Han forlod klubben i Nordlondon i januar 2020 til fordel for Inter. Han blev løst fra sin kontrakt i den italienske storklub i december 2021, da italienske regler forbød ham i at spille i Serie A med den ICD-enhed, han fik opereret i sommer i forbindelse med hjertestoppet.

Men nu kan en nyt kapitel starte hos Brentford, som han har kontrakt med sæsonen ud i første omgang.

Kampen mellem Brentford og Newcastle fløjtes i gang klokken 16.