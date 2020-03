De to bedste tyske fodboldrækker vil forblive suspenderet frem til 30. april på grund af coronavirus.

Det har de 36 klubber i Bundesligaen og 2. Bundesliga tirsdag besluttet efter at have godkendt et forslag fra Den Tyske Ligaforening (DFL) om en forlængelse af fodboldpausen.

Det oplyser klubberne.

Dermed vil der altså tidligst blive spillet tysk topfodbold i maj. I første omgang var begge rækker blevet udsat til 2. april.

Det oplyses samtidig, at det stadig er DFL's intention at få spillet turneringerne færdig inden 30. juni. Uden tilskuere om nødvendigt.

Bolden rullede senest i Bundesligaen 11. marts, da Borussia Mönchengladbach i en udsat kamp slog FC Köln 2-1 på hjemmebane. I weekenden forinden havde man afviklet hele 25. spillerunde.

Dermed resterer ni spillerunder. DFL har tidligere meldt ud, at det er ambitionen at spille Bundesligaen til ende.

Ligaen føres an af Bayern München med Borussia Dortmund på andenpladsen fire point efter.

/ritzau/